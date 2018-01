Stolberg - Klassiker von Johnny Cash: „Boomchickaboom“ im Piano

Stolberg. Auch in diesem Jahr lädt die Altstadtkneipe „Piano“ zur traditionellen Johnny-Cash-Party am Samstag vor Karneval ein.

Am Samstag, 3. Februar, präsentiert die Kult-Combo „Boomchickaboom“ die Musik der 2003 verstorbenen amerikanischen Countrylegende. Cash war bekannt für seine markante Bassbariton-Stimme und den sogenannten „Boom-Chicka-Boom“-Sound seiner Begleitband Tennessee Three sowie seine kritischen und unkonventionellen Texte. Johnny Cash, der den Beinamen „Man in Black“ trug, schrieb etwa 500 Songs. Von „I walk the Line“ über „Ring of Fire“ bis „A Boy named Sue“ wird kein Klassiker des großen „Man In Black“ im „Piano“ ausgelassen.

Darüber hinaus streuen die vier Musiker Johannes „Jones“ Welter (Gesang, Gitarre), Sebastian Dreher (Gitarre), Ralf Stoffel (Bass) und Alex Kophamel (Schlagzeug) ungezwungen und mit viel Humor im typischen Boomchickaboom-Sound ihre Versionen von Stücken anderer Interpreten wie The Rolling Stones, Tinita Tikaram oder Die Toten Hosen ein.

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei.