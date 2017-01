Stolberg.

Morgens früh vor der Arbeit „noch eben mal schnell“ das Kind in der Kindertagesstätte vorbeibringen – was in der Theorie so einfach klingt, ist für viele Stolberger Eltern alltäglicher Stress. In zwei Kindertageseinrichtungen können Familien seit einigen Monaten den Tag ein bisschen entspannter angehen lassen: Die Kita Parkstraße in Gressenich und die Kita „Zauberkiste“ in der Innenstadt nehmen am Projekt „Kitaplus“ des Bundesfamilienministeriums teil.