Stolberg - Kita-Neubau in der Innenstadt?

Stolberg.

Entsteht ein Kita-Neubau in der Zweifaller Straße? Zumindest könnte dies bald geprüft werden. Ob es eine Vorabprüfung geben wird, entscheidet der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (ASVU) in seiner Sitzung am Mittwoch, 4. Juli.