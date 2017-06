Stolberg.

Die Kantorei unter Leitung von Gunther Antensteiner veranstaltete in der Finkenbergkirche gemeinsam mit dem Kirchenchor St. Cäcilia Münsterbusch, der Sopranistin Heekyung Min und Organistin Misun Kim-Antensteiner ein großartiges Kirchenkonzert mit Solo-, Chor- und Orgelwerken bekannter österreichischer Komponisten. Es war ihr Beitrag zum Festival „Stolberg goes Österreich“ am Wochenende.