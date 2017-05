Stolberg.

Der Kirchenchor St. Hubertus aus Stolberg-Büsbach feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Die Festlichkeiten zu diesem runden Jubiläum beginnen mit dem Chor- und Orchesterkonzert am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr, in der Büsbacher Pfarrkirche.