Stolberg-Vicht.

Wenn Felicitas Kaul und Felix Dreuw auf der Bühne stehen, dann funkeln ihre Augen. Die beiden schlagen Räder, springen in den Spagat und trauen sich darüber hinaus an die außergewöhnlichsten Hebefiguren heran – und das mit gerade einmal neun Jahren. Das Kindertanzpaar der KG 1935 Vicht Närrische Lehmjörese zählt zu den großen Talenten und ist nicht nur in Stolberg und in der Städteregion erfolgreich.