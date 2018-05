Stolberg-Büsbach.

Spannende Einblicke in das Berufsleben und dann noch ein großzügiges Geschenk dazu - die Stimmung bei den Kindern der pro-futura Katholischen Kindertagesstätte St. Hubertus in Büsbach war bestens, als sie Besuch von Herbert May, Kreishandwerksmeister Aachen, und Ludwig Voß, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, erhielten.