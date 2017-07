Etwas anderes vorgestellt: Meinungen der Stolberger gehen auseinander

Und wie gefällt den Stolbergern der neu gestaltete Kaiserplatz? Wir haben uns gestern Vormittag in der Innenstadt umgehört. Schließlich nutzten zahlreiche Stolberger das schöne Wetter aus, um den Kaiserplatz einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Ergebnis: Es gibt nicht nur positive Rückmeldungen. Namentlich genannt werden, wollte jedoch kaum jemand der Kritiker.

„Früher war der Kaiserplatz auch schön, wenn nicht sogar noch viel schöner. In zwei Wochen ist es hier bestimmt nicht mehr so sauber wie jetzt“, sagt eine ältere Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Mit ihrer Meinung ist sie nicht alleine.

Was die Befragten vor allem bemängeln? Für Kinder gebe es zu wenig Spielgeräte. „Der Spielplatz am Bastinsweiher ist schon überfüllt. Wo sollen die Kinder denn dann hin, wenn die Sommerferien jetzt anfangen?“, meint eine Stolbergerin.

Auch die Asphaltierung rund um die so genannte Slackline, ein Balanceseil, könne gefährlich sein. „Es sind zu viele Pflastersteine verbaut worden. Warum denkt man nicht darüber nach, mal Rasen zu verlegen? Es ist nicht so das Wahre, das haben wir uns etwas anderes vorgestellt“, meint eine andere Befragte.

Doch es gibt auch etliche Stolberger, die den Platz schön finden. „Ich finde, dass alles perfekt ist“, sagt eine Passantin. Positiv wahrgenommen werden auch der Brunnen und der – noch nicht ganz fertige – Kupferpavillon. „Ich hoffe, dass viele Touristen kommen, damit sich die Investitionen gelohnt haben“, sagt ein älterer Herr.