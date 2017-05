Kind ertrinkt beinahe im Bastinsweiher

Stolberg. Unfassbare Szenen haben sich am Sonntagnachmittag am Bastinsweiher abgespielt. Wie so viele andere Menschen hatte ein kleiner Junge an dem heißen Tag die Abkühlung des künstlich angelegten Gewässers gesucht. Doch so sehr der Kleine, ungefähr fünf Jahre alt, vom Wasser fasziniert war - schwimmen kann er nicht.

Das Wasser ist an der Stelle rund 1,50 Meter tief. Ein Stolberger Vater, der mit seiner Familie eigentlich bloß einen entspannten Sonntagsausflug machen wollte, erkennt den Ernst der Lage, springt in voller Montur ins Wasser, reißt den Jungen hoch und rettet ihn so vermutlich vor dem Ertrinken.

„Ich sah, dass der Kopf des Jungen immer wieder aus dem Wasser auftauchte, er nach Luft schnappte. Irgendwann kamen nur noch die Haarspitzen aus dem Wasser“, sagt der Vater am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Mutter des Jungen, die ihren Sohn wohl deshalb aus den Augen gelassen hatte, weil sie sich um ihre anderen, noch jüngeren Kinder kümmerte, bemerkt erst jetzt, was geschehen ist, rennt ebenfalls zum Ufer. Sie nimmt dem Retter ihren Sohn ab und bedankt sich herzlich für seinen Einsatz.

Flasche fliegt ins Wasser

Während der Retter seine Utensilien zum Trocknen auf die Holzplanken des Stegs legen will – Handy und Portemonnaie waren komplett durchnässt – beobachtet er, wie ein Junge eine leere Getränkeflasche ins Wasser wirft. „Ich war noch ziemlich verärgert, weil sich niemand um den kleinen Jungen gekümmert hatte, und ich in voller Montur ins Wasser musste“, sagt der Vater, „und in dieser Stimmung habe ich den älteren Jungen eindringlich ermahnt, die Flasche aus dem Wasser zu nehmen.“ Das habe dieser verneint.

Der Jungendliche und einige Freunde werden im Laufe der Diskussion, die sich entspannt, aggressiv, und werden frech. Die Situation schaukelt sich hoch, so wird es der Mann später der Polizei berichten. Er wird aussagen, dass die jungen Männer handgreiflich werden und ihn schubsen.

Der Familienvater bekommt es mit der Angst zu tun. Schnell schickt er seine eigenen Kinder und ein weiteres, befreundetes Mädchen, das mit der Familie unterwegs war, zurück zum Auto. Dann tritt er selbst den Rückzug an. Doch die Jugendlichen lassen nicht von ihm ab. Sie rennen ihm hinterher, schlagen nach ihm, treffen ihn am Rücken. Erst, als er sein Auto erreicht, macht die Gruppe kehrt. Der Mann fährt nach Hause. Von dort aus kontaktiert er die Polizei.

Als die Beamten ihn in seiner Wohnung aufsuchen, um die Zeugenaussage aufzunehmen, trocknet der Mann gerade sein Portemonnaie. „Ziemlich aufgeregt erzählte er das, was er kurz zuvor erlebt hatte. “, schreibt Polizeisprecher Paul Kemen in einer Pressemitteilung. Dass diese Mitteilung, mit der die Polizei nach Zeugen des Vorfalls am Bastinsweiher sucht, erst am Mittwoch über den Presseverteiler geschickt wird, habe taktische Gründe.

Zur gleichen Zeit taucht auf der Stolberger Polizeiwache ein junger Mann mit seinen Eltern auf. Es ist einer der Jugendlichen, mit denen der 52-Jährige in Konflikt geraten ist. Ohne von den Beamten konkret angesprochen zu werden, erzählt er, er habe diesen Mann weder geschubst noch geschlagen. Er sei von dem Mann ins Wasser geworfen worden, seine Kleidung und auch sein Handy seien komplett durchnässt worden.

„Auf die Frage des Beamten, ob es die Kleidung sei, die er gerade anhabe, sagte der 14-Jährige: Ja!“, schreibt Kemen in der Pressemitteilung. Allerdings sei die Kleidung des jungen Mannes absolut trocken gewesen, als er am Sonntagnachmittag, kurz nach dem Vorfall, auf der Polizeiwache auftauchte.

„Da steht Aussage gegen Aussage“, sagt Paul Kemen. Darum bitten die Ermittler um Hinweise. „Vor allem die Mutter des kleinen Jungen sollte etwas mitbekommen haben“, vermutet Kemen.

Die Rechtslage ist klar

„Der Bastinsweiher war vor dem Umbau kein Freibad und er ist es auch jetzt nicht“, sagt Bürgermeister Tim Grüttemeier auf Anfrage unserer Zeitung. Wie grundsätzlich bei allen künstlich angelegten Gewässern bestehe auch am Bastinsweiher Badeverbot, die Rechtslage sei also klar.

Weil trotzdem immer wieder Menschen ins Wasser springen, habe die Verwaltung „Baden verboten“-Schilder aufgestellt. „Das sind noch provisorische Schilder, die festen sind bestellt“, sagt Grüttemeier. Auch sei das Ordnungsamt verstärkt rund um den Weiher unterwegs. „Wir können nur immer wieder mit Nachdruck an die Eltern appellieren, ihre Aufsichtspflicht nicht zu verletzen und ihre Kinder nicht im Weiher baden zu lassen“, betont Grüttemeier.

Mit dem, was sich am Sonntagnachmittag am Bastinsweiher abgespielt hat, haben sich die Befürchtungen einiger Anwohner bewahrheitet, und das bereits kurz nach der Eröffnung des Weihers. Mehrere Stolberger haben, auch bei Facebook, ihre Sorge darüber geäußert, dass der Weiher nun, da er keine Umzäunung mehr habe, zum gefährlichen Baden einlade – welches ohnehin verboten ist. So kursieren in dem sozialen Netzwerk Bilder und Videos – auch vom vergangenen Sonntag – auf denen Menschen zu sehen sind, die im Bastinsweiher baden. Kinder und Jugendliche, teilweise in Shorts, teilweise komplett bekleidet, tummeln sich im Wasser, spritzen mit Wasserpistolen umher und sitzen auf der Holzterrasse, als sei es der Beckenrand eines Freibads.

„Jetzt ist leider der Fall eingetreten, den viele befürchtet haben“, kommentiert auch Gerd Schnitzler, Vorsitzender des Stolberger Stadtsportverbands und pensionierter Lehrer. In seinen Augen helfe nur eine entsprechende Aufsicht, um Kinder vom Baden abzuhalten – und Halbstarke vom Herumpöbeln. „Das würde wahrscheinlich hohe Personalkosten bedeuten“, räumt er ein. Für ihn biete sich daher einerseits das Anbringen von Videokameras an. „Mit Filmaufnahmen wäre es doch ein Leichtes gewesen, den Vorfall von Sonntag aufzuklären“, argumentiert er.

Wichtig ist in Schnitzlers Augen auch, dass man jetzt nicht die Bewohner des Stolberger Stadtteils Mühle in Sippenhaft nimmt für das, was geschehen ist. Stattdessen sollte man über Vermittler, die einen guten Draht ins Viertel haben, ganz gezielt den Kontakt zu den Anwohnern suchen, damit diese gemeinsam ein Auge auf den Weiher haben. Dies auch, damit diejenigen Bewohner, die kein Deutsch sprechen, darauf aufmerksam gemacht werden, was am Weiher erlaubt ist und was nicht, „damit sie selbst auch lange noch von dieser schönen Anlage profitieren können“.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall am Sonntagnachmittag machen kann, soll sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0241/9577-33301 melden, außerhalb der Bürostunden unter 0241/9577-34210.