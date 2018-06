Stolberg.

„Wissen Sie, was die Gorilla-Position ist und welche fünf Dinge zum Fahrradcheck gehören?“ Um diese Fragen zu beantworten, waren für die Schüler der Rad-AG des Goethe-Gymnasiums kein Problem, denn sie nehmen seit August vergangenen Jahres im Rahmen der Ganztagsschule an dem Projekt „Rad macht Schule – Kids on bike“ der Jahrgangsstufen fünf und sechs teil und das unter professioneller Leitung.