Die fünfte Jahreszeit im Barenland

Die Große Kostümsitzung der KG Büsbach findet am Samstag, 20. Januar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im großen Saal von „Angie‘s Bistro“, Konrad-Adenauer-Straße 140, statt. Platzreservierungen können bei Kurt Blees, Tel.: 02402 20520, oder per E-Mail bei Dirk Müllejans getätigt werden: dirki1973@gmx.de.

Das Büsbacher Kinderkostümfest beginnt am Sonntag, 28. Januar, ab 14.30 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) ebenfalls in „Angie‘s Bistro“. Zum Karnevalsauftakt lädt die KG Büsbach am Samstag, 10. Februar, pünktlich ab 11.11 Uhr alle Jecken bei freiem Eintritt in das Büsbacher Bürgerhaus am Markt ein.

Der Kinderkarnevalszug durch Büsbach startet am Sonntag, 11. Februar, um 14.30 Uhr ab Hostetstraße, und anschließend steigt im Bürgerhaus die „After-Zoch-Party“ der KG.