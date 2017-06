Stolberg/Kornelimünster.

Katholiken und Protestanten ist es bis heute nicht erlaubt, gemeinsam das Abendmahl zu sich zu nehmen. Um dennoch miteinander zu teilen und die Gemeinsamkeiten des Glaubens in den Fokus zu setzen, richtet die Evangelische Kirchengemeinde Stolberg/Brand gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde Kornelimünster, zu der auch die Pfarre St. Brigida in Venwegen zählt, am Pfingstmontag im Rahmen des traditionellen ökumenischen Gottesdienstes ein sogenanntes Agapemahl aus.