Stolberg-Donnerberg.

In der Bundeswehrkaserne auf dem Donnerberg soll sich in den kommenden Jahres so einiges tun. Bereits bei unserer Lesertour im Sommer erfuhren die Besucher, dass der Standort ausgebaut werden soll. Auf Nachfrage unserer Zeitung wurde dieses Vorhaben nun vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr bestätigt.