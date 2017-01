Kaputte Kabelkupplung: 900 Haushalte ohne Internet Stolberg

Stolberg. Viele Stolberger Unitymedia-Kunden haben am Freitagabend und Samstag keinen Zugang zum Internet gehabt. „Im Bereich Stolberg waren etwa 900 Kabelkunden zeitweise ohne Unitymedia-Dienste“, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung.

Zurückzuführen sei die Störung auf einen Defekt an einer Kabelkupplung, die am Freitag gegen 22 Uhr auftrat. Für die Reparaturen seien Tiefbauarbeiten notwendig gewesen, die am Samstagmittag gegen 14 Uhr vorläufig abgeschlossen werden konnten.

Von der Störung beeinträchtigt gewesen seien die Bereiche Liester, Vicht und Mausbach. Montags fanden an der betroffenen Stelle weitere Arbeiten statt. Der Unitymedia-Sprecher erklärte, dass solche Ausfälle nie hundertprozentig ausgeschlossen werden könnten.