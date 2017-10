Stolberg.

Während es für den innerstädtischen Freitagsmarkt verhältnismäßig gut läuft – ein vielfältiges Angebot lockt, insbesondere bei schönem Wetter, eine solide Zahl an Kunden auf den Jordanplatz – ist mittwochs und samstags auf dem Kaiserplatz tote Hose. An einem herbstlichen Mittwochvormittag trifft man hier lediglich zwei Stände an.