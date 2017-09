Stolberg.

Der erste Gang zur Wahlurne ist zweifellos etwas Besonderes. Man erinnere sich daran wie es war, endlich berechtigt zu sein, die Wahlkabine zu betreten. Vielleicht etwas nervös den Stift in die Hand zu nehmen, die Kreuzchen zu setzen und den ausgefüllten Zettel in der Urne zu versenken, wohl wissend in diesem Augenblick zum ersten Mal in seinem Leben einen wichtigen politischen Beitrag geleistet zu haben.