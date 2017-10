Jetzt die Beleuchtung vom ADAC prüfen lassen

Stolberg-Münsterbusch. Funktionierende und korrekt eingestellte Scheinwerfer am Auto sind gerade in den dunklen Monaten wichtig.

Und das nicht nur, damit der Fahrer die Geschehnisse auf der Straße besser sieht, sondern auch, damit andere Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug besser wahrnehmen. Deshalb bietet der ADAC Autofahrern einen Lichttest an.

Denn beim Lichttest 2016 war, so die Statistik, die Beleuchtung von immer noch zu vielen Fahrzeugen fehlerhaft. Der ADAC empfiehlt daher, den kostenlosen Lichttest zu nutzen, den der Club in seinen mobilen Prüfstationen anbietet.

Hier wird die Beleuchtung getestet und eingestellt. Ist alles in Ordnung, gibt es eine Beleuchtungsplakette für das Fahrzeug. Zusätzlich werden weitere wichtige Funktionen am Pkw getestet: Zustand der Reifen, Bremsflüssigkeit, Kühlsystem-Frostschutz sowie Batterie. Um allen Autofahrern die Möglichkeit zu geben, die kostenlosen Leistungen im Rahmen eines Kurzchecks in Anspruch zu nehmen und längere Wartezeiten zu vermeiden, können aus dem Angebot zwei Prüfungen pro Fahrzeug gewählt werden.

Über die Messergebnisse bekommt der Fahrer ein Prüfprotokoll. Der ADAC-Prüfdienst ist von Montag, 23., bis Mittwoch, 25. Oktober, in Stolberg-Münsterbusch, Edeka-Center, Prämienstraße 194, stationiert. Die Prüfungen werden wochentags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr durchgeführt. Achtung: Es kann in Bezug auf Einsatzdauer und Einsatzort zu aktuellen Änderungen kommen.

Standort- oder Terminänderungen können unter Telefon 0800/ 5101112 (Montag bis Samstag: 8 bis 20 Uhr) erfragt werden. Neben dem mobilen Prüfdienst führt der ADAC in seinen Prüfzentren in Köln und Oberhausen weitere Prüfungen durch: von der Hauptuntersuchung über die Gebrauchtwagenprüfung bis zum umfassenden Urlaubscheck.

Weitere Informationen zu allen Prüfangeboten, Terminvereinbarungen, Anschriften und Öffnungszeiten gibt es bei der kostenlosen Hotline Telefon 0800/5342466 (Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.adac.de/nordrhein.