Stolberg - Jede Menge Kurzweil in den Ferien

Stolberg. Langeweile muss in den nächsten beiden Monaten nicht aufkommen. Die Stolberg-Touristik bietet für Daheimgebliebenen ein umfangreiches Angebot.

> Das Naturschutzgebiet Schlangenberg ist geprägt von Schürfgräben, Pingen und Halden vergangener Bergbauzeiten, deren Ursprünge bis in die Kelten- und Römerzeit zurückreichen. Die Exkursion am Samstag, 7. Juli, um 14 Uhr mit der Naturführerin Renate Ethen führt über Offenflächen, durch abwechslungsreichen Wald und wird mit dem weiten Blick vom Schlangenberg über das durchwanderte Voreifelland abgerundet. Unterwegs erfährt man mehr über Bergbaugeschichte, Bodendenkmäler und die einmalige Galmeiflora. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz „Rüst“ in Breinigerberg (5 Euro / Anmeldung erforderlich).

> Für alle Entdecker bietet die Stolberg-Touristik am Samstag, 7. Juli und 4. August, um 15 Uhr eine Führung durch die historische Altstadt an. Treffpunkt dieser Führung ist der Galminus-Brunnen auf dem Willy-Brandt-Platz (3,50 Euro).

> Das alles überragende Wahrzeichen der Kupferstadt ist die Burg. Bei der Führung am Sonntag, 8. Juli und 12. August, um 15 Uhr um und in der Burg Stolberg werden die wichtigsten Informationen zur Geschichte und Architektur verraten und auf viele kleine Besonderheiten hingewiesen. Treffpunkt ist vor dem Eingang des Museums in der Torburg am Luciaweg (3,50 Euro)

> Die Kupferhöfe sind Zeitzeugen der industriellen Entwicklung und Blütezeit Stolbergs im 17. und 18. Jahrhundert. Bei der Besichtigung der interessantesten und schönsten Hofanlagen rund um die Mühle wird am Sonntag, 15. Juli, um 15 Uhr die Industriegeschichte wieder lebendig. Treffpunkt ist St. Maria Himmelfahrt an der Salmstraße. Die schönsten Hofanlagen rundum den Kaiserplatz werden am Sonntag,19. August, präsentiert ab 15 Uhr am Rathaus ( 3,50 Euro).

> Die Kupferstadt kann auf eine 900-jährige Geschichte zurückblicken. Viel älter ist die Epoche der Messingindustrie. Sie reicht bis in das 1. Jahrhundert v. Chr. zurück, als römische Truppen unter Cäsar Gallien erobern. Mit den Römern beginnt neben dem systematischen Abbau von Rohstoffen der Aufbau einer modernen Infrastruktur. Zentren der Erzförderung und –verhüttung in unserer Region sind der Raum um Gressenich und Mausbach sowie der Schlangenberg bei Breinig. Mit dem Ende des Weströmischen Reiches im 4. Jahrhundert endet die erste Messingepoche. Wenige, aber eindrucksvolle Relikte aus römischen Zeiten sind erhalten geblieben. Etwa der Tempelbezirk Varnenum oder die römische Villa im Propsteierwald. Sie bilden einen Schwerpunkt in dem Vortrag, den Peter Sieprath am Donnerstag, 19. Juli, ab 19 Uhr im Forum des Museums Zinkhütter Hof hält. Eintritt frei.

> Bei dem Kräuter-Aktionstag am Samstag, 28. Juli, mit der „Kräuterhexe“ und Naturkennerin Gabi Jansen dreht sich von 10 bis 16 Uhr alles um die schmackhaften und gehaltvollen Naturgewächse. Sie werden zuerst gesammelt, um dann zu einem selbst zubereiteten Mittagessen im Schützenheim in Zweifall einzukehren. Anschließend geht es bei einem Seminar um die Verwendung und Wirkung von Kräutern im täglichen Gebrauch. Anmeldung ist erforderlich (35 Euro). Auf Kräutersuche mit der „Kräuterhexe“ gehen kann man am Sonntag, 29. Juli und 19. August, ab 14 Uhr ab dem Parkplatz im Sillebend in Zweifall. Anmeldung ist erforderlich (12 Euro).

> Weit vor den Kupfermeistern siedelte sich im Vichtbachtal ein Handwerk an, das die Wiege der, aus dem Ruhrgebiete bekannten, Hoesch-Dynastie ist. Standortvorteile ließen sogenannte Reitwerke entstehen. Besonders in den Bereichen Schevenhütte, Vicht und Zweifall findet man die heute pittoresk und idyllisch anmutende Reitmeister-Architektur des vorindustriellen Eisenhüttengewerbes, das entlang des Vichtbachs im 13. und 14. Jahrhundert entstanden ist. Gästeführer Peter Sieprath erkundet am Sonntag, 5. August, mit den Teilnehmern das Vichtbachtal zwischen Vicht und Zweifall, wo Interessenten evangelischen Friedhof und Kirche anschauen können. Einen geselligen Ausklang findet die dreistündige Entdeckungsreise bei einem Appetithappen in Vicht. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz Neuenhammer (12,250 Euro / Anmeldung erforderlich).

> Die Kupfermühlen im heutigen Naturschutzgebiet Münsterbachtal wurden Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Heute sind diese in ihrer früheren Funktion kaum zu erkennen und doch trägt jede dieser ehemaligen Produktionsstätten charakteristische Merkmale. Gästeführer Peter Sieprath führt die Gruppe am Sonntag, 26. August, entlang des Münsterbaches und der alten Kupfermühlen durch die wildwüchsige Auen-Landschaft. Treffpunkt ist um 14Uhr am Parkplatz in der Hammmühle. (7 Euro / Anmeldung erforderlich.