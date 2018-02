Stolberg-Breinigerberg.

Nach dem närrischen Jubiläum von 3x11 Jahren im abgelaufenen Jahr 2017 feiert der Balkan auch in diesem Jahr wieder fröhlich Karneval. Auch wenn die Alte Schule Am Tomborn derzeit saniert wird, findet am dort Karnevalssamstag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr die Karnevalsparty der Balkanesen statt.