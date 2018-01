Soziale Stadt: Nachbarschaften fördern und sozialen Zusammenhang stärken

Die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile ist das Ziel des Förderprogramms.

Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sollen für mehr Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im Quartier sorgen und verbessern die Chancen auf Teilhabe und Integration.

Ziel ist es, lebendige Nachbarschaften zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Bislang wurden 783 Maßnahmen in 441 Städten und Gemeinden in das Bund-Länder-Programm aufgenommen (Stand 2016). 2014 wurden die Bundesmittel für das Programm von 40 Millionen Euro in 2013 auf 150 Millionen Euro aufgestockt. 2015 stellte der Bund 150 Millionen Euro für das Programm bereit, 2016 waren es 124 Millionen Euro.

Im Rahmen der Städtebauförderung wird das Programm als Leitprogramm der sozialen Integration fortgeführt und bildet die Grundlage für die ressortübergreifende Strategie Soziale Stadt.