Stolberg.

Natürlich kann auch ein Integriertes Handlungskonzept in Unter-, Oberstolberg und Münsterbusch nicht alle Sorgen und Probleme lösen. Das ist auch Tim Grüttemeier, Robert Voigtsberger und Tobias Röhm bewusst. „Aber alle Menschen in den Quartieren sind eingeladen mitzumachen“, sagt Voigtsberger. Es gehe sicherlich auch darum, die sozialen Kennzahlen zu verbessern, so der Erste Beigeordnete.