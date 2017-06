Stolberg.

In der Fachsprache würde man wohl von einer Frühgeburt sprechen, bei dem, was das Bethlehem Gesundheitszentrum jetzt angeht. Beim offiziellen Spatenstich zum neuen Kreißsaalzentrum bestätigt Krankenhaus-Geschäftsführer Dirk Offermann noch einmal den ambitionierten Zeitplan für das Bauvorhaben: „Im November, in jedem Fall aber in diesem Jahr“ soll der Neubau in Betrieb genommen werden.