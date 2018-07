Stolberg/Münster.

And the Winner is: Stolberg! Während die deutschen Profi-Fußballer sich bei der Weltmeisterschaft in Russland nicht gerade von ihrer besten Seite zeigten, wurde der Verein Tabalingo für sein Inklusions-Team mit dem Inklusionspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.