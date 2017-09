Modellprojekt: 13 Schulen nehmen derzeit teil

Schulen, an denen Inklusionshelfer arbeiten, haben jeweils ihr eigenes pädagogisches Konzept für den Einsatz erarbeitet.

In eigenen Stundenplänen sind Pausenangebote, Zeiten für Reflexionen, Bewegungs- und Entspannungsangebote ebenso festgehalten wie der Einsatz in den Klassen.

Inklusionshelfer werden überwiegend in den Klassen eingesetzt, in denen sie regelmäßig gebraucht werden.

Zum neuen Schuljahr 2017/2018 steigen neben den fünf Grundschulen acht weitere Schulen in das Projekt ein. Drei Grundschulen in Stolberg, Eschweiler und Würselen sowie fünf weiterführende Schulen in Aachen, Baesweiler, Eschweiler und Simmerath.