Stolberg.

Mit zwei Großbaustellen in Breinig und Büsbach setzt die Stadt die Sanierung maroder Verkehrsinfrastruktur fort. Noch bis in den Herbst hinein wird sich der Neubau des Eschenweges in Breinig ziehen. In einem ersten Schritt konzentrierten sich die Arbeiten auf den Abschnitt zwischen Weißdornweg und Alt Breinig.