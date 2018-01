Stolberg - Infos zu neuen Gesetzen im Palliativbereich

Stolberg. Mit dem Themenkomplex „Vom Wegschauen zum Hinschauen – Caring Community - die sorgende Gemeinde“ beginnt am Freitag, 2., und Samstag, 3. Februar, das 107. Aachener Hospizgespräch.

Es ist das zwölfte nationale gesundheitspolitische Aachener Hospiz- und Palliativgespräch im Museum Zinkhütter Hof am Bernhard-Kuckelkorn-Platz.

Durch die neuen Entwicklungen zum neuen Hospiz- und Palliativgesetz sind die Akteure in der hospizlichen und palliativen Versorgung und Begleitung manches Mal aufgrund struktureller Veränderungen und personell so eingebunden, dass so in der Gefahr sind, Gruppen, Einrichtungen und auch Regionen in diesem Zusammenhang aus dem Blick zu verlieren.

Das Konzept „Sorgende Gemeinde“ setzt einen Kontrapunkt, indem die persönliche Beziehung, die Beheimatung vor Ort und das eigene Umfeld in den Mittelpunkt rücken. Prof. Frans Vosman aus Utrecht wird mit seiner „End-of-Life-Ethik“ einen kritischen Impuls setzen.

Seiner Haltung steht eine mögliche Dominanz von Effizienz und Ökonomisierungsdruck im Gesundheitswesen gegenüber. Am Samstagvormittag geben Dr. Edmund Heller, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und Marcus Schneider, GKV-Spitzenverband, Berlin, die Gelegenheit, mehr über die nötigen Weiterentwicklungen zum neuen Hospiz- und Palliativgesetz zu erfahren und dies zu diskutieren.

Mehr Zeit

Die Teilnehmer des diesjährigen Hospizgespräches werden diesmal zu den einzelnen Themenfeldern in den Workshops mehr Zeit zum Austausch haben. In der folgenden Expertenrunde am Ende des Samstages werden erste Zukunftsschritte in den Workshops praxisorientiert erarbeitet.

Am Freitag, 2. Februar beginnt das Programm um 16.30 mit Einlass und Anmeldung und wird gefolgt von einer Einführung, musikalischen Beiträgen und Impulsvortägen.

Am Samstag, 3. Februar, erwarten die Teilnehmer zwei Vorträge über die Umsetzung des Hospiz-und Palliativgesetzes und die Stärkung der Versorgung in diesem Bereich. Am Vormittag startet ein Workshop mit fünf parallelen Veranstaltungen. Und ausklingen wird der Tag gegen 16.15 Uhr mit einem zusammenfassenden Rückblick.

Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Servicestelle Hospiz unter Telefon 0241/5153490 oder per Mail unter info@servicestellehospizarbeit.de. Weitere Infos im Netz unter www.palliativ-portal.de.