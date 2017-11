Infos der weiterführenden Schulen in Stolberg

Stolberg. Welche Schule soll mein Kind im Anschluss an die Grundschule besuchen? Bei dieser Entscheidung wollen die Informationsveranstaltungen der weiterführenden Schulen in Stolberg helfen.

Zu einem Informationsabend lädt beispielsweise das Goethe-Gymnasium, Lerchenweg 5, ein: Donnerstag, 23. November, 19 Uhr, Informationsabend im Gymnasium. Am Samstag, 25. November, gibt es von 9.30 Uhr bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür im Gymnasium. Am Freitag, 27. Januar, lädt das Goethe-Gymnasium zu einem Schnuppertag von 8 bis 12.30 Uhr in das Schulgebäude ein, hierfür sind Anmeldungen erforderlich, unter Telefon 23791.

Ritzefeld-Gymnasium, Ritzefeldstraße 59: Am Samstag, 18. November, findet im Ritzefeld-Gymnasium von 9.30 bis 13 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Am Montag, 20. November, findet um 19 Uhr ein Informationstag in der Aula des Gymnasiums statt. Donnerstag, 25. Januar, ab 8 Uhr, Schnuppertag im Gymnasium, hierfür sind Anmeldungen erforderlich, unter Telefon 29128.

Zinkhütter Hof

Städtische Gesamtschule, Walther-Dobbelmann-Straße 11 / Sperberweg 1: Am Montag, 4. Dezember lädt die Schule ab 19 Uhr zu einem Informationsabend im Museum Zinkhütter Hof ein. Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 14 Uhr, Tag der offenen Tür für die zukünftigen Fünftklässler im Schulgebäude am Sperberweg 1 und von 12 bis 15 Uhr, für die zukünftige Oberstufe in den Räumlichkeiten an der Walther-Dobbelmann-Straße 11. Am Montag, 22., und Dienstag, 23. Januar, sind Schnuppertage in der Schule geplant, hierfür sind Anmeldungen ab Samstag, 9. Dezember, erforderlich, Telefon 99775-10.

Neue Gesamtschule, Breslauer Straße 1: Am Dienstag, 12. Dezember, gibt es um 19 Uhr einen Informationsabend im Kultur- und Generationenhaus (Kugel), Breslauer Straße 3. Am Samstag, 16. Dezember, findet von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Schule statt. Am Mittwoch, 24. Januar,n gibt es ab 8 Uhr einen Schnuppertag in der Schule.