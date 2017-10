Auszeichnung mit dem „schlauen Fuchs“

Beim „Tag der offenen Tür“ wurde die Berzelius Stolberg GmbH ausgezeichnet: Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) überreichte Geschäftsführer Dr. Urban Meurer den „schlauen Fuchs“. Den erhalten Unternehmen, in denen die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielen.

Ute Emsel von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der BGHM unterstrich, dass in der Bleihütte die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter als „feste Werte verankert“ seien. Das Unternehmen habe in den zurückliegenden Jahren mehr als 60 Millionen Euro in den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie in die Prozesstechnik investiert.