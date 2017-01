38 Kammern und Verbände in NRW

Der Verband Freier Berufe vertritt in Nordrhein-Westfalen 38 Kammern und Verbände. Zu diesen Berufen zählen neben Zahnärzten auch Apotheker, Fahrlehrer und Notare. Zudem sind unter anderem Restauratoren, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer in dieser Dachorganisation vertreten. In dem gesamten Bundesland sind 274.000 Freiberufler selbstständig. Sie beschäftigen 730.500 Mitarbeiter in Apotheken, Büros, Kanzleien und Praxen. 29.200 davon sind Auszubildende.