Stolberg - In der Kupferstadt grassiert das Fußball-Fieber: Stadtmeisterschaft und WM

Die K.O.-Runde am Breinigerberg

Die Viertelfinalbegegnungen der Stadtmeisterschaft finden am heutigen Montag, 25. Juni, und am Dienstag, 26. Juni, jeweils um 18 und um 19 Uhr auf dem Sportplatz in der Rüst statt. Am Mittwoch, 27, Juni, legt die Stadtmeisterschaft eine „Länderspiel-Pause“ wegen der WM-Partie Deutschland – Südkorea ein. Die Halbfinalspiele werden am Donnerstag, 28. Juni, um 18 und um 19 Uhr angepfiffen.

Das Spiel um den 3. Platz beginnt am Samstag, 30. Juni, um 16 Uhr, und anschließend wird ab 17.30 Uhr das Finale der Stolberger Stadtmeisterschaft um den Sparkassen-Cup ausgetragen.