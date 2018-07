Stolberg.

Die Gemeinschaftshauptschule an der Kogelshäuserstraße gehört nun der Vergangenheit an. Am letzten Schultag gingen dort die Lampen aus und so wurde das Ende einer (Schul-)Ära eingeläutet. Bevor es allerdings soweit war, stand am Donnerstagabend im Rittersaal der Stolberger Burg die offizielle Abschiedsfeier auf dem Programm.