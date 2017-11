Stolberg.

Laufen, Schwimmen, Tests zur Allgemeinbildung und natürlich das Erklimmen der 30 Meter hohen Drehleiter: Wer Brandmeister bei der Feuerwehr werden möchte, muss so einiges auf sich nehmen. Am Wochenende fanden in Stolberg und Eschweiler die Aufnahmetests statt.