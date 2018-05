Stolberg - Im Rahmen des Projekts „Biwaq“ sollen Stolberger Problemviertel gestärkt werden

Geplante Maßnahmen und zeitliche Übersicht:

In 2019 soll das Projekt starten. Befragungen in Kooperation mit der Stolberger Tafel, dem Sozialkaufhaus und der IG Münsterbusch stehen genauso an wie eine „Viertel-LAB Sto52 – Beteiligungskonferenz“. Die Erstellung eines sozialräumlichen Unternehmenskatasters und der Einstieg in die Pop-Up-Strategie stehen ebenfalls an.

Im Jahr 2020 stehen unter anderem der Aufbau einer Viertel-LAB-Website und WhatsApp-Kommunikation sowie der Aktionstag „Economy meets Social Life“ des Wirtschaftsförderungsamtes und die Vorbereitung eines Sauberkeit-Ordnung-Sicherheit-Portals Mühle gemeinsam mit den Anwohnern im Vordergrund. Die Mitarbeit bei der Gebäudesanierung des Begegnungshauses Grüntalstraße Nr. 5, die Pflege des Quartiers „Am Langen Hein“ und das Viertelfest „Wir auf der Liester“ stehen ebenfalls an.

Weiter geht es im Jahr 2021 mit dem ökologischen Schulhof Prämienstraße in Münsterbusch und dem ökologischen Schulgarten Grüntalstraße sowie der Gestaltung einer Image-Kampagne für das Viertel.

Neben der Evaluation des Projekts steht im Jahr 2022 dann unter anderem die Mitarbeit bei der ökologischen Gestaltung des Parkhausdecks Kupfermeisterstraße in Nachbarschaft des Kaplan-Dunkel-Platzes auf dem Programm.