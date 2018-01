Stolberg/Eschweiler - IG Metall Stolberg/Eschweiler: Die Belegschaft von Berzelius streiken

Stolberg/Eschweiler.

Zurzeit laufen bundesweit die ersten ganztägigen Warnstreiks in der Geschichte der IG Metall. „Dieses Arbeitskampfinstrument gab es bisher so noch nicht“, sagt Martin Peters, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Stolberg/Eschweiler am Morgen bei der Kundgebung vor den Toren der Berzelius Bleihütte Binsfeldhammer in Stolberg.