Stolberg - Hohe Temperaturen und Niederschläge: Stolberg wird zum Treibhaus

Stolberg. Wie viel Pflege kann „die Stadt“ in diesen Wochen leisten? Hohe Temperaturen und immer wieder Niederschläge machen Stolberg zu einem Treibhaus. Dieses Klima, das Menschen schnell gesundheitliche Probleme bereitet, ist für die heimische Pflanzenwelt geradezu ideal. Es bereitet beste Bedingungen für ein schnelles und üppiges Gedeihen.

„Dem können wir in diesen Tagen kaum nachkommen“, gesteht Georg Paulus ein. Überall im Stadtgebiet sprießt die Pflanzenwelt schneller, als die Grünkolonnen des Technischen Betriebsamtes (TBA) ihr Herr werden können. „Deshalb genießen bei uns Verkehrssicherungsmaßnahmen erste Priorität“, erklärt der TBA-Leiter. Dazu zählen beispielsweise Einmündungsbereiche oder Verkehrsspiegel, wo die Sichtbeziehungen aufrecht erhalten werden müssen.

Und das Gelände des Kriegerdenkmals in Mausbach? „Das haben wir zuletzt vor 14 Tagen in Ordnung gebracht“, sagt Paulus. Dennoch beschwert sich ein bekannter Mausbacher, der „als unmittelbarer Anwohner nicht zur Zielscheibe eventueller Retourkutschen der sich am Denkmal versammelnden Halbwüchsigen werden möchte“. Dennoch ist das außerhalb der Ortslage gelegene Gräberfeld ein gutes Beispiel für aktuelle Problemlagen. Die Gedenkstätte schrieb vor zwei Jahren Schlagzeilen.

Hinweisen auf Autorennen und Drogenumschlag ging die Polizei mehrfach nach. Gefunden wurden weder schnelle Autos noch Drogenkonsumenten, sondern lediglich Pokemon spielende harmlose Jugendliche. Die Polizei hat Präsenz gezeigt und verdeutlicht, dass auch die Süßendeller Straße „kein rechtsfreier Raum“ ist.

Dennoch ist es für einige Anwohner aus der Nachbarschaft „ein Ärgernis“, wenn sich die Jugend aus dem Ort am Ehrenmal trifft und „teilweise ganze Nachmittage und Abende dort verbringt“. Das Gelände ist ein idyllischer Ort mit schönen Ausblicken und abseits der Bebauung gelegen.

Eigentlich ein Treffpunkt, der niemanden stören müsste. Und doch stoßen sich einige Wenige daran – „weil es sich um einen Ehrenfriedhof handelt, wo Gefallene ihre letzte Ruhe fanden und diesem Ort wird seine Würde genommen wird“. Indizien dafür: „Reste ausgeglühter Kohlen“ unter einer angemalten Sitzbank, „Zigarettenkippen und Plastiktütchen“.

„Regelmäßig wird das Ehrenmal gepflegt“

Handlungsbedarf bestehe auch, weil „Gras und Kräuter teilweise kniehoch und Büsche wuchern“, der von der IG Mausbacher Vereine im November niedergelegte Kranz vertrocknet noch immer dort liege und Reste eines gefällten Baums verrotteten.

Während das Bankett an der Süssendeller Straße noch recht frisch geschnitten erscheint, stehen in der Tat auf dem ansteigende Gelände die Kräuter hoch, bieten Blüten Bienen & Co. wertvolle Nahrung und der abgeschotterte Pfad bergauf verkrautet zusehend. Ein wenig verwildert ist der erste Eindruck; aber soll das wirklich alles so schlimm sein?, ist die zweite Frage, die der Betrachter sich stellt.

„Regelmäßig wird das Ehrenmal gepflegt“, sagt Georg Paulus. Übrigens so, wie alle Gedenkstätten im Stadtgebiet. Eine rühmliche Ausnahme bürgerschaftlichen Engagements findet man in Vicht. Dort kümmert sorgt die dortige Interessengemeinschaft für ein Upgrade, für ein nochmals besseres Erscheinungsbild, zusätzlich zur Grundpflege durch die städtischen Mitarbeiter.

Als sich der TBA-Chef mit seinem Abteilungsleiter über den Zustand in Mausbach unterhält, kommt ein Kollege hinzu, so erzählt Paulus, und sagt spontan: „In Mausbach müssen wir auch noch mal ‘ran; da sprießt das Grün richtig kräftig“.

Sisyphos lässt grüßen

Die „Paulus-Jünger“ haben auch das Mausbacher Ehrenmal offensichtlich im Blick – so wie die vielen anderen Parks, Grünanlagen und Beete im Stadtgebiet. Aber für die Grünkolonne sind diese Wochen reinste Hochsaison. Sisyphos lässt grüßen: Kaum ist ein Feld beackert, kann die TBA-Crew wieder von vorne anfangen. Und Mausbach steht für Ende dieser oder Anfang nächster Woche wieder auf dem Arbeitsplan. „Dann kommen auch die Überreste des gefällten Baums weg“, sagt Paulus und gesteht ein: „Das ist wirklich ein Versäumnis aus dem letzten Winter.“

Bleibt noch die Frage, was mit dem Gedenkkranz der Mausbacher IG passieren soll. „Den werden wir dann auch mit einsammeln“, sagt Paulus, denn der mache wirklich keinen guten Eindruck mehr.