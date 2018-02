Stolberg.

Die Namen Aurubis und Schwermetall könnten in Stolberg bald schon durch einen anderen Namen ersetzt werden: Derzeit befinden sich Aurubis und die Wieland-Werke in Ulm in Verhandlungen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Bei diesen Gesprächen geht es um den Verkauf der Flachwalzprodukte.