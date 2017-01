Stolberg.

Die Handballer des Stolberger SV beginnen das neue Jahr mit einem Doppelpack. So tritt das 1. Herren-Team in der Handballlandesliga Mittelrhein am Samstag, 14. Januar, um 19.45 Uhr daheim in der Halle am Glashütter Weiher gegen den Aufsteiger HSV Troisdorf an. Zuvor muss die „Zweite“ des SV in gleicher Halle ran.