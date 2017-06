Hausbrand: Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Stolberg-Donnerberg.

Dramatische Szenen spielten sich am späten Samstagabend bei einem Hausbrand am Wickenweg in Stolberg-Donnerberg ab. Der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte stand in Flammen, das Feuer drohte auf die andere Hälfte überzuspringen. Zwei Personen wurden schwer verletzt, am Haus entstand ein hoher Sachschaden.