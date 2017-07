Stolberg.

Menschlichkeit, Verständnis und Herzlichkeit: Diese Begriffe stehen für Rainer Schäffer und seine Kollegen an erster Stelle. Er ist Leiter des Haus Christophorus in Stolberg. Das Wohnheim für alkohol- und medikamentenabhängige Frauen und Männer begeht in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag.