Stolberg - Handballer mit Testspiel

Stolberg. Die 1. und die 2. Herrenmannschaft des Stolberger SV starteten gemeinsam am 12. Juni in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Dabei will man sich in vielen Bereichen intensiver verzahnen, um so den Herrenhandball in Stolberg weiter nach vorne zu bringen.

In der jungen Zweiten trägt mit Mitch Göldner nun ein neuer Trainer die Verantwortung, der mit seinem Team das Ziel Aufstieg in die Kreisliga anpeilt. In der Ersten verstärken Miguel Lozano, Felix Richter und Sebastian Wolf den Kader, wobei mit Tim Heister der schmerzlich vermisste zweite Linkshänder nach seiner Verletzung ebenfalls zur Mannschaft stößt.

Um das erste gemeinschaftliche Erlebnis zu schaffen, treten beide Teams bereits am Samstag, 16. Juni, zu Testspielen am Glashütter Weiher an. Dabei trifft die Zweite um 14 Uhr auf einen Vertreter auf Kreisebene, während sich die erste Mannschaft im Duell der Aufsteiger (Verbandsliga gegen Landesliga) mit Düren 99 messen wird. Eintritt ist frei.