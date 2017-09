Handball: Stolberger SV empfängt eine starke Mannschaft

Stolberg. Das Handball-Herrenteam des Stolberger SV tritt jetzt gegen den VfR Übach-Palenberg an. Am Samstag, 30. September, 19.45 Uhr, empfangen die Handballer des Stolberger SV den Rivalen aus Übach-Palenberg. In der aktuellen Landesligasaison sind Derbys eher selten, da insgesamt nur vier Vertreter aus dem Handballkreis Aachen/Düren dort vertreten sind.

Und nun reist bereits am dritten Spieltag eine Institution der Liga zum Kräftemessen nach Stolberg. „Übach verfügt über einen torhungrigen Kader, der allerdings gelegentlich in der Abwehr etwas fahrlässig agiert. Durch die kurzfristige Verpflichtung von Sascha Bahn haben sie an Qualität noch dazu gewonnen. Mit Sebastian Wolf zieht ein Stolberger im Rückraum geschickt die Fäden und überzeugt auch als Torschütze“, so die Vorausschau des SV-Trainers, Schellenbach.

„Der Saisonstart war aus SSV-Sicht mit 4:0 Punkten zufriedenstellend, auch wenn noch nicht alles rund läuft.“ Übach konnte einen klaren Heimsieg gegen Marienheide verbuchen, kam aber beim 23.40 in Königsdorf unter die Räder. Jenes Königsdorf, das zum Saisonauftakt in Stolberg noch deutlich verloren hatte.

„Gerade dies zeigt die Unberechenbarkeit der Übacher. Wenn die Jungs an einem Tag mal ins Rollen kommen und richtig Lust haben, dann wird es schwierig. Ich habe mir die Partie in Königsdorf angesehen und wir werden uns dementsprechend vorbereiten“, so Schellenbach. Auf jeden Fall wird man eine torreiche Begegnung erwarten können, da beide Angriffsreihen zu den wirkungsvollsten der Liga gehören. Aber der Gastgeber hat in der Vorbereitung intensiv an der körperlichen Stabilität und so auch am Abwehrverhalten gearbeitet, so dass man sich im Lager des SSV hier nun die entscheidenden Vorteile verspricht.

Besonders freut sich das Team auf den recht späten Neuzugang aus Remscheid , Adrian Plesa, 21, der evtl. dann spielberechtigt sein kann. „Adrian hat fast ein Jahr nicht gespielt, doch passt er durch seine Schnelligkeit und sein Spielverständnis gut zu uns. Die ersten beiden Trainingseinheiten waren in Ordnung“, freut sich der Coach über den unerwarteten Zuwachs, der die Personalprobleme lindern soll und das Feldspielerkontingent nun auf elf erhöht.

Pünktlich zum Derby erhöht der SSV, auf die Initiative vieler Eltern aus dem Jugendbereich, seine Attraktivität bei Heimspielen. Neben dem meist mitreißenden Sport in der Halle, kann man nun auch ein Catering anbieten. Team und Trainer freuen sich auf eine volle Halle, um auch das dritte Saisonspiel erfolgreich zu bestreiten.