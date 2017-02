Handball: Bonn zu stark, Reserve mit deutlichem Sieg in Jülich Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2017, 09:23 Uhr

Stolberg. In der Handball-Landesliga unterliegen die Herren des Stolberger SV den Bonnern deutlich. Die Reserve hat in Jülich keine Probleme. So lief der Spieltag der Handballer.