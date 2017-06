Gut erhaltene Schulsachen für Stolberger Erstklässler gesucht

Stolberg.

Wieder einmal ist es so weit: Im Schulterschluss nehmen die Aktiven von Rotem Kreuz, Tafel und Interessengemeinschaft Büsbach mit Unterstützung der VR-Bank die Bürger der Kupferstadt in die Pflicht: Schulsachen, gerne gebrauchte, aber vor allem gute (will sagen: vorzeigbare) werden gesucht – damit kein Stolberger Kind, seien seine Eltern auch noch so arm, den ersten Gang ins Klassenzimmer mit verschämtem Blick antreten muss.