Stolberg.

Eine Feuerwehr in Gressenich ohne „Gün“? Undenkbar! Und doch nährt sich die Zeit des langjährigen Zugführers Günter „Gün“ Krings bei den Aktiven dem Ende. Zu seinem 63. Geburtstag gab der Brandinspektor jetzt das Amt des Zugführers in jüngere Hände und zwar in die von Daniel Schmitz-Kröll, der bisher sein Stellvertreter war.