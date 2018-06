Stolberg-Büsbach - Grundschule Bischofstraße beteiligt sich an Aktionstag

Stolberg-Büsbach. Seit dem laufenden Schuljahr nimmt die Grundschule Bischofstraße an dem Programm „fit4future“ teil, der Präventionsinitiative der DAK-Gesundheit und der Cleven-Stiftung.

Das Programm möchte Kinder zu mehr Bewegung, gesünderer Ernährung, konzentriertem Lernen und Stressbewältigung (Brainfitness) motivieren. Diese Themen sind für die Kinder und Lehrkräfte seitdem ein fester Bestandteil des Stundenplanes geworden.

Am Donnerstag, 14. Juni, findet der „fit4future-Aktionstag“ in der Grundschule an der Bischofstraße statt. Im Rahmen eines Wettbewerbs durchlaufen die Kinder in einem Parcours die „fit4future-Module“ Bewegung, Ernährung und Brainfitness.