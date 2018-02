Stolberg - Großeinsatz in Stolberg-Mausbach: Dachstuhl brennt aus

Stolberg.

Nachdem das noch junge Jahr der Feuerwehr der Stadt Stolberg bereits eine Vielzahl von Großeinsätzen beschert hat, ist in der Nacht zu Mittwoch erneut ein Feuer ausgebrochen, diesmal auf der Gressenicher Straße in Stolberg-Mausbach. Der Dachstuhl des alten Bürgermeisteramts brannte in voller Ausdehnung. Zwei Einsatzkräfte wurden dabei verletzt.