Große Empörung in Dorff: Historisches Eichenkreuz abgesägt

Stolberg.

Wie lange es an der Ecke der Marienstraße gestanden hat, wo der Radweg nach Kornelimünster führt, konnte am Donnerstag keiner so recht sagen. Aber die Empörung in Dorff ist groß, denn in der Nacht zum Mittwoch wurde das Eichenkreuz kurz oberhalb der Edelstahl-Halterung mit sauberem Schnitt abgesägt.