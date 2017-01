Stolberg-Liester.

Weihnachtsfeiern, die gibt es am Goethe-Gymnasium schon seit vielen Jahren. Doch das letztjährige Dezember-Special hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Das Besondere: Unterschiedlichste Gruppen verschiedener Altersklassen sind mit ihren Darbietungen alle in ein großes Stück eingebunden.