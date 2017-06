Stolberg.

Mit einem echten „Kracher“ beginnt bereits die Vorrunde der 15. Fußballstadtmeisterschaft: Gastgeber VfL Vichttal trifft am Sonntag, 13. August, um 15 Uhr auf den SV Breinig – ein schweres Los für beide Teams, die in der kommenden Saison nach dem vor wenigen Tagen besiegelten Aufstieg in der Mittelrheinliga spielen werden.