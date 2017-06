Stolberg.

Die Letzten werden die Ersten sein, heißt es schon im Neuen Testament. Als er dies niederschrieb wird Matthäus aber kaum an die Stolberger Telekom-Kunden gedacht haben. Für die eröffnen sich gerade dort neue Perspektiven, wo sie bislang unterversorgt waren: In Zusammenarbeit mit der Kupferstadt möchte die Telekom die „weißen Flecken“ in der Versorgung mit schnellem Internet anpacken.